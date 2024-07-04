Об инциденте стало известно от работников Киевской городской организации Красного Креста. Они сами обратились в правоохранительные органы с соответствующей информацией.

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Что обнаружили во время обысков экс-руководительницы

Работники организации сообщили правоохранителям о том, что исчезли продуктовые наборы, постельное белье, одеяла, матрасы, инвалидные коляски, бинты, резиновые перчатки и шприцы. В общем, по данным следствия, сумма украденной гуманитарки составляет 3,6 миллиона гривен

К экс-руководительнице Красного Креста наведались с обысками. В ее офисе и автомобиле обнаружили и изъяли гуманитарную помощь на сумму более 1 миллиона гривен. Найденное добро передали для хранения в Киевскую городскую организацию Общества Красного Креста Украины.

Еще один "волонтер" организации продавал удостоверения

Также стало известно, что еще один бывший волонтер этой организации продал поддельные удостоверения волонтеров организации другим людям. Также он незаконно использовал символику организации на собственном автомобиле.

У бывшего волонтера во время обыска изъято, документы, подтверждающие незаконную выдачу более 300 поддельных удостоверений работников-волонтеров Печерской районной организации Красного Креста, поддельные удостоверения волонтеров, а также амфетамин,

– сообщили в Офисе Генпрокурора.

У обоих подозреваемых провели обыски: фото Офиса Генпрокурора

Двум людям сообщили о подозрениях

Бывшему председателю Печерской районной организации Киевской городской организации Общества Красного Креста Украины уже сообщили о подозрении по факту присвоения гуманитарной помощи в особо крупных размерах – ч. 5 ст. 191 УК Украины.

А вот мужчине-"волонтеру" сообщили о подозрении в мошенничестве, подделке и сбыте удостоверений волонтера, незаконном использовании символики Красного Креста и незаконном хранении амфетамина – ч. 2 ст. 190, ч. 3, 4 ст. 358, ст. 445, ч. 1 ст. 309 УК Украины.

Сейчас прокуроры решают вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.