Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в понедельник, 17 июня.

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Экс-чиновнику Минобразования вручили подозрение за высмеивание независимости Украины

Согласно материалам Службы безопасности должностному лицу Министерства образования и науки Украины сообщено о подозрении. Мужчина на собственной странице в фейсбуке обесценивал независимость Украины и одобрял советскую оккупацию Балтийских стран.



СБУ сообщила о подозрении экс-чиновнику Минобразования / Фото СБУ

По данным правоохранителей, государственный эксперт Директората цифровой трансформации ведомства в День независимости Украины разместил в социальной сети провокационное и пренебрежительное сообщение.



Злоумышленник высмеивал независимость Украины / Фото СБУ

В своей заметке он высмеивал историю развития и борьбу за независимость украинского народа.

Кроме этого, злоумышленник продвигал российские нарративы о том, что распад СССР был катастрофой, к которой побудил "капиталистический мир".

В его публикациях были тезисы о непризнании территориального раздела бывших советских республик. Также они подвергали сомнению право самостоятельности отдельных новообразованных государств. Отмечается, что с указанной публикацией ознакомилось неограниченное количество пользователей соцсети.



Публикация на странице фигуранта дела / Фото СБУ

Работники СБУ уже задокументировали этот факт. В Службе безопасности Украины отметили, что материалы документирования направили в соответствии с компетенцией в органы Национальной полиции для проведения следственных действий.

Также известно, что во время досудебного расследования фигурант менял место своего проживания, чтобы избежать ответственности.

"В результате проведения обыска на арендованной злоумышленником квартире в Подольском районе столицы правоохранители получили доступ к учетной записи, с которого осуществлялось распространение антиукраинской пропаганды. Судебная лингвистическая семантико-текстуальная экспертиза подтвердила состав преступления уголовного преступления.", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении за умышленные действия, направленные на унижение национальной чести и достоинства.

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