Как сообщает американское издание Washington Examiner, бывший чиновник утверждает, что украинские антикоррупционные структуры якобы находятся под внешним контролем и действуют в интересах враждебной стороны. Западное СМИ при этом описывает его как жертву внутреннего политического давления, вынужденную покинуть страну из-за опасений мести.

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Что заявил Кравченко

По утверждениям Кравченко, активизация действий антикоррупционных органов против него стала следствием возбужденных им дел в отношении руководства этих институтов. Он уверяет, что именно этот конфликт стал причиной его отставки и последующего выезда за пределы Украины.

Экс-генеральный прокурор заявил американским журналистам, что работа детективов направлена на блокирование международных мирных инициатив Дональда Трампа. Он подчеркнул, что расследования наносят удар по украинской власти именно в момент подготовки к возможным переговорам о прекращении войны.

Мы видим, что выгоду получает только Россия. Главная цель (НАБУ и САП) – чтобы президент Украины и его команда ничего не достигли, и команда Трампа тоже не добилась успеха– заявил Кравченко в интервью.

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Он призвал администрацию Трампа расследовать "коррупцию в антикоррупционных агентствах" и "преступления, совершенные в НАБУ и САП", а также провести независимый аудит с участием правоохранительных органов США.

По информации Центра противодействия коррупции, такими публичными выступлениями в зарубежной прессе Кравченко пытается создать основу для легализации за рубежом. Организация отмечает, что главной целью подобной риторики является получение статуса политического беженца на территории Австрии.

К слову, генерал Сергей Дука, которого 13 ноября освободили из СИЗО, также обвинил НАБУ в подрыве переговорной позиции Украины.

По его словам, действия антикоррупционных органов якобы вынуждают Украину "идти на уступки" в переговорах с Россией.