Компания выразила надежду, что пострадавшие люди вскоре снова смогут жить в мире.

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В то же время сообщили, что в Украине возник гуманитарный кризис. Поэтому Canon Group делает пожертвования в размере около одного миллиона евро (примерно 130 миллионов иен) агентству УВКБ ООН по делам беженцев и других международных гуманитарных организаций.

Эти средства будут использованы для поддержки украинского народа, жизнь которого сильно пострадала. Canon Group будет пытаться оказывать постоянную поддержку с помощью таких мер, как сбор пожертвований от сотрудников Группы.

Корпоративная философия Canon – kyosei. Она выражает нашу преданность тому, чтобы все люди гармонично жили и работали вместе в счастливом будущем. Canon искренне желает скорейшего мирного урегулирования,

– говорят в компании.

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