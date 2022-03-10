Впрочем, дочерняя компания "Балтика" продолжит работу на территории страны-оккупанта, несмотря на решение Carlsberg. Заводами "Балтики" пока будут управлять как отдельным бизнесом.

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Отметим, что "Балтика" входит в Carlsberg Group. Эта компания имеет на территории России 8 пивоварен, где работают около 8 300 человек.

Carlsberg Group решила немедленно прекратить новые инвестиции в Россию, а также экспорт из других компаний Carlsberg Group в пивоваренные заводы "Балтика" в России. Мы уважаем все санкции, которые вводятся, и будем продолжать оценивать ситуацию в отношении нашего бизнеса в России,

– заявили в компании.

Кстати, Carlsberg занимает 31% рынка пива в Украине. На территории нашего государства корпорация приостановила производство на трех своих пивоварнях.

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