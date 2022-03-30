Речь идет о 60 отдельной мотострелковой бригаде 5 общевойсковой армии из воинской части 16871, которая размещена в селе Монастырище Черниговского района (Приморский край).

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Журналист Роман Цимбалюк рассказал, что командование бригады не смогло повлиять на ситуацию.

Личный состав второго мотострелкового батальона 60 бригады отказался идти в наступление в полном составе. Командование бригады было бессильно что-либо предпринять в этой ситуации,

– сказал он.

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