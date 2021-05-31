В то же время эксперты отмечают, что вскоре следует ожидать снижение цен на украинскую экспортную продукцию

За последнее время открыто 8 новых рынков – в частности в страны Африки, Южной Америки,

– отметил глава украинского Кабмина господин Шмигаль.

При этом, сообщается, львиную долю отечественного экспорта составляют сырьевые товары. В частности пшеница, кукуруза, подсолнечник готовое масло и тому подобное. Благодаря благоприятной внешней конъюнктуре, сегодня цены эту продукцию находятся на многолетних максимумах. Впрочем уже в ближайшее время эксперты ожидают их снижения.

На сегодняшний день кукуруза находится на уровне 665 долларов за тонну, а пшеница на уровне 673 долларов. В ближайшее время мы ожидаем сбор урожая на просторах СНГ и Европы и возможное уменьшение цены на 10% от сегодняшних уровней,

– уточняет управляющий партнер ИК "Атланта Капитал" Юрий Нетесаный.

Кроме того, отмечается, что эксперты ожидают существенного снижения цен и на рынке железной руды, которая тоже среди главных товаров отечественного экспорта.