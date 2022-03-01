Но отрицать очевидное долго просто невозможно. На 4 день войны (27 февраля) россияне начали признавать, что "где-то кто-то да и погиб". Но, как оказалось, это еще не верх цинизма.

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11 000 рублей – так оценили жизнь своих солдат в Кремле

Как сообщил телеграмм канал "Верховная Рада Украины", российское министерство обороны приняло решение о выплатах погибшим военным своим. Так вот, речь идет об 11 тысячах рублей.

Если считать по текущему курсу, это 100 долларов.

Но если учесть, как рубль сейчас падает из-за санкций за нападение России на Украину – это вообще ничто.

Добавим, в Украине правительство решило выплачивать семьям погибших в борьбе с российским оккупантом героев по 15 миллионов гривен. Зарплата же бойцов на передовой сейчас составляет 100 тысяч гривен в месяц.

И еще важная напоминашка: Минобороны Украины предложило российским солдатам сдаться и получить не только амнистию, но и 5 миллионов рублей. Деньги на это собирают лидеры мировой ІТ-индустрии.