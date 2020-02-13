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      Цена газа на украинском рынке – самая низкая за 10 лет

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      Цена газа на украинском рынке упала до 10-летнего минимума / shutterstock.com

      С третьего квартала 2019 года цена газа на украинском рынке упала до отметки 186 долларов за 1 тысячу кубометров. Этот показатель наименьший для последних 10 лет.

      Энергетический провайдер ETG.UA. сообщил, что на текущую цену газа, как на украинском, так и на мировых рынках, повлияло несколько факторов, пишет "Экономическая правда".

      Обратите внимание: В Украине планируют прекратить измерять газ в кубометрах: что это означает

      Что повлияло на цену газа

      Во-первых, аномально теплая зима в Украине и во всей Европе.

      Второй причиной в компании называют политику. Европейские участники рынка заполнили все доступные хранилища из-за ожидания решения вопроса транзита российского газа через Украину. После подписания нового договора предложение превысило спрос. Как итог – стремительное падение цены до рекордных показателей.

      Третья причина – влияние китайской промышленности, которая является основным мировым потребителем газа.

      Дело в том, что из-за коронавируса значительно сократилось производство, в некоторых отраслях на 40%. Соответственно сократилось потребление, и цена на мировом рынке просела еще ниже.

      Кстати: Почему за газ должны платить те, кто его не потребляет

      Сколько газ будет стоить в будущем

      В начале 2020 года был небольшой рост, однако уже сейчас понятно, что продолжения теплой зимы и китайский коронавирус снизят ценовую планку еще ниже.

      По прогнозам экспертов, цена в 2020 году будет на уровне 120 – 150 долларов за тысячу кубометров.

      Кроме того, в компании уверяют, что из-за российских проектов "Северный" и "Южный" поток, а также поставки сжиженного газа из США и России, создается избыточное предложение на рынке, поэтому существенной корректировки цены в сторону повышения ожидать не стоит.

      Какая цена на газ в январе?
      Согласно расчетам "Нафтогаза" по новой методике, январская цена на голубое топливо составляет 4 650 гривен за тысячу кубометров. Это на 25% меньше, чем в январе 2019 года. Однако если сравнивать с декабрем 2019 года, то цена выросла на 8,7%.

      Гончарук заверил, что правительство сделает все для того, чтобы цены на газ продолжали снижаться.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Деньги Коммунальные услуги Цены Газ Тарифы на газ Рынок газа Нафтогаз
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