Зато наше будущее является ценой, которую приходится платить за выбор, ценой свободы и независимости. Об этом рассказал активист Майдана, который впоследствии стал разведчиком, Виталий Кузьменко.
К теме Отдельных беркутовцев, которые издевались над майдановцами, удалось идентифицировать, – активист
Ценой собственной жизни они (Небесная Сотня – 24 канал) обеспечили победу Революции,
– подчеркнул Кузьменко.
Он добавил, что осознать свое достоинство украинцам удалось не в первые годы независимости, а только после кровавых событий в центре Киева, после гибели десятков наших сограждан.
По словам активиста, это навсегда будет напоминанием и обязанностью сохранять это достоинство.
Что надо знать о Небесной Сотне
- С 18 по 21 февраля продолжалось жестокое противостояние на Майдане. Этот период называют завершающим этапом Революции Достоинства.
- В результате 22 февраля отстранили тогдашнего президента Виктора Януковича и назначили досрочные президентские выборы на 25 мая 2014 года..
- Всего погибло 107 человек. Их называют Небесной Сотней. Украина чтит память героев 20 февраля.
Кстати: как происходил жестокий разгон Евромайдана в 2013 году: смотрите видео