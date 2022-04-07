Об этом рассказали 6 апреля в Министерстве обороны. Героический поступок Кулик совершил 3 марта при освобождении Гостомеля от русских войск.

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Защитник был в составе батальонной тактической группы, вступившей в бой с противником. Русские численной силой атаковали город.

"Украинцам было очень тяжело сдерживать рашистов. Приняли решение отступать", – написали в Минобороны.

Что известно о Герое Кулике: смотрите видео

Спас бойцов

Кулик, у которого был позывный "Боцман", понял, что нужно время для отступления в безопасное место. Мужчина получил ранения, но продолжал прикрывать передислоцирование солдат. Вскоре он скончался.