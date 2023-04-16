Об этом 24 Каналу рассказал мэр города Львов Андрей Садовый. Он добавил, что этот центр поставил очень высокую планку в сфере реабилитации лиц, пострадавших в результате военных действий.

7 этажей современных возможностей для реабилитации

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По его словам, Центр открыт на базе одной из крупнейших коммунальных клиник в Украине – 1-го территориального медицинского объединения, располагающего 180 тысячами квадратных метров и 4000 работниками. Центр НЕЗЛАМНІ (UNBROKEN) занял семиэтажное здание в 1 ТМО – более 4 тысяч квадратных метров реабилитации со сверхсовременными возможностями и оборудованием.

"Это очень важно для людей, получивших травмы на войне. Будь то военные или гражданские – все они должны получить максимальную поддержку и опеку. Сегодня на базе UNBROKEN мы можем делать до 100 протезов ежемесячно и предоставлять все виды реабилитации. Особый уклон на психологическую и физическую реабилитацию. Помогаем людям с поиском работы, начинаем строить жилье для раненых переселенцев, разрабатываем программу UNBROKEN-спорта, ведь важно, чтобы прошедшие реабилитацию могли заниматься спортом", – рассказал мэр Львова.

Андрей Садовый о центре UNBROKEN: смотреть видео

Он добавил, что на открытие Центра приезжали мэр Фрайбурга Мартин Горн и министры здравоохранения Франции и Украины. Глава нашего Минздрава отметил уровень, достигнутый Львовом в сфере реабилитации наших защитников.

Нужно переосмысливать нашу жизнь. К сожалению, многие люди с инвалидностью, а города должны быть доступны. Мы во Львове сделаем все, чтобы этот опыт могли применять общины по всей Украине,

– подчеркнул Садовый.

Во Львове заработал Центр НЕЗЛАМНІ