Центр Шептицкого во Львове номинировали на престижную архитектурную премию

Ресурсно-информационный центр Андрея Шептицкого во Львове номинировали на международную архитектурную премию Европейского Союза имени Миса ван дер Роэ 2019.

Об этом говорится на сайте премии.

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Центр Шептицкого номинировали на международную архитектурную премию ЕС

Центр Митрополита Андрея Шептицкого построен на территории студенческого городка Украинского католического университета во Львове.

Кроме большой библиотеки, на территории центра есть учебные аудитории, конференц-залы, книжная лавка, выставочные зоны и кафе.

Интерьер Центра Шептицкого во Львове

Центр открыли в сентябре 2017 года. Его проектированием занимались немецкая компания Behnisch Architekten и AVR Development.

Что такое архитектурная премия ЕС имени Миса ван дер Роэ?

Эту премию учредили Фонд Мис ван дер Роэ и Европейская комиссия в 2001 году. Ее присуждают раз в два года за проекты, воплощенные в этот период.



Премия имеет целью достичь понимания трансформаций и формировать европейскую среду, отмечать инновации в сфере архитектуры и привлечь внимание к важным вкладам европейских профессионалов в развитие новых идей.

К слову, накануне стало известно, что отель Bursa, что на Подоле в Киеве, победил на международном архитектурном конкурсе 2018 IIDA Global Excellence Awards.