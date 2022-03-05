Гимн в центре Херсона исполнил музыкант на трубе. Люди, стоявшие на площади, начали петь.

К теме "Зеленский – молодец, а Путину – пи***ц": четкая позиция жителей Херсона

Херсонцы показали, что не боятся никаких оккупантов. Они разгромили планы Владимира Путина снять пропагандистский ролик о помощи для города от Кремля. Местные жители побили коробки с гуманитарной помощью и выгнали оккупантов.

В центре города люди провели митинг с украинскими флагами. Они называли президента Владимира Зеленского молодчиной и говорили, что Путину – "пиз*ец".

Смотрите видео исполнения гимна в центре Херсона:

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