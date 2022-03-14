Об этом сообщает ГСЧС Украины. Кроме того, спасатели опубликовали последствия "русского мира" в центре Харькова.

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Авиаудар по Харькову уничтожил 4-этажный дом

Спасатели отмечают, что 14 марта в центре города оккупанты нанесли авиаудар. В результате в руины превратился 4-этажный жилой дом в самом центре города.

В ГСЧС пока не сообщают ни о жертвах, ни о пострадавших.

На видео видно, как спасатели разбирают завалы, под которыми могут находиться люди. Всего на месте работают 22 сотрудника ГСЧС, а также 5 единиц техники.

Смотрите на видео последствия авиаудара в центре Харькова:

Мэр города Харькова уже прокомментировал авиаудар по дому. Он подчеркнул, что оккупанты в очередной раз разрушили именно гражданский объект.

Ситуация напряженная, но мы не сдаемся и сдаваться не собираемся. Обязательно победим. Могу сказать, что все люди настроены по-боевому. Сегодняшняя ситуация нас не испугает,

– подчеркнул он.

Отметим, что на протяжении последних суток враги продолжали обстреливать жилые массивы Харьковщины. Спасателям приходилось уже 42 раза выезжать, чтобы тушить пожары.

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