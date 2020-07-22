В центре Киева на улице Большой Васильковской возле дворца "Украина" загорелись сразу две машины – BMW и Toyota. По словам свидетеля, один из автомобилей поджег неизвестный мужчина и убежал. Владелец, со своей стороны, сообщил, что на него ранее давили. Инцидент произошел днем 22 июля.

В центре Киева загорелись два авто: детали

Об инциденте сообщила журналистка 24 канала, которая стала свидетелем происшествия. Некоторые подробности ей рассказал еще один очевидец Шакибаи Али. Владельцем одной из сгоревших машин является украинский предприниматель Светлин Евтимов, который занимается продажей одежды

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Свидетель рассказал, что мужчина припарковал авто и пошел в магазин, и через некоторое время увидел, как кто-то подбежал к машине, поджег и убежал.

На Большой Васильковской в Киеве загорелось две машины: видео

Сам владелец машины говорит, что об инциденте ему рассказали очевидцы, которые прибежали в магазин. В то же время мужчина не имеет представления, кто это мог сделать. Правда, ему раньше угрожали, но, "как всем предпринимателям в Украине" говорили что-то вроде "убьем, порешаем". Давили люди чеченского происхождения.

Смотрите видео с комментарием свидетеля пожара в центре Киева

Добавим, что впоследствии огонь перекинулся на стоявшее впереди авто. Сейчас полиция на месте допрашивает свидетелей. Также прибыли пожарные и бросились тушить машины. К счастью, из людей никто не пострадал и не погиб.

Последствия возгорания авто в центре Киева: смотрите видео

Как видно из фото ниже, оба авто очень сильно выгорели. Водитель подожженной машины успел вытащить только сумку из багажника, зато салон тогда уже горел и ничего оттуда достать он уже не мог. У него, в частности, сгорели некоторые документы, лежавшие в бардачке.

Место возгорания двух машин в центре Киева (Фото 24 канала / Леся Выговская)

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Еще одно возгорание машины

Похожий инцидент недавно произошел в Харькове, однако там машину никто не поджигал, а она загорелась самопроизвольно во время движения. Хотя пожарные и прибыли быстро, однако спасти авто не смогли.

К счастью, в результате никто не пострадал. Когда водитель увидел, что горит, то остановил машину, немного сдал назад и выскочил вместе с пассажиркой.

Смотрите видео возгорания авто у "Океана" в Харькове