В Министерстве чрезвычайных ситуаций Беларуси сообщили, что пешеходная часть моста через улицу Немига упала в ночь на 8 января.

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В Минске упал мост

По информации белорусских чрезвычайников, в 03:15 они получили сообщение об обвале конструкции моста.

Выяснилось, что произошло обрушение конструкций железобетонного моста через улицу Немига. На месте инцидента организовали штаб ликвидации ЧС. Там трудятся спасатели, милиция, ГАИ, аварийные и другие службы города.

Также начала работу комиссия по чрезвычайным ситуациям при Минском городском исполнительном комитете. Сейчас организованы работы по демонтажу упавшей части моста.

В телеграме APnews пишут, что обвал случился из-за износа конструкций, к которому привели работа метро и повышенная нагрузка из-за перепадов температур.

Пострадавших нет

К счастью, в результате падения моста никто не пострадал. Об этом сообщает телеграм Belta со ссылкой на слова министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского.

То, что нам повезло, что это произошло ночью... На самом деле повезло. Слава Богу, что так оно произошло, и никто не пострадал,

– заявил Синявский.

Он добавил, что окончательные заключения о причинах того, что случилось будет делать специальная комиссия.

Обратите внимание! В ноябре 2021 года появилась информация, что в Киеве разрушается мост Патона. Коммунальщики провели осмотр конструкций после обнародования в сети кадров с якобы его обрушением. В КГГА заверили, что никаких новых повреждений не зафиксировали.

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