Политический обозреватель Юрий Рашкин в своем авторском обзоре на YouTube-канале 24 Канал проанализировал, почему Белый дом возлагает ответственность за подорожание дизельного топлива на Киев. Он также обратил внимание на противоречивые решения Вашингтона после отказа России прекратить удары по украинской энергетике.

Проблемы с поставками дизельного топлива связаны не только с Украиной

Накануне выборов в Конгресс США 3 ноября высокие цены на топливо стали серьезной политической проблемой для республиканцев. Согласно данным, приведенным в обзоре, средняя стоимость бензина в стране составляла 4 доллара 33 цента. Американская администрация пытается объяснить подорожание энергоносителей, в частности, украинскими ударами по российским НПЗ.

Именно с необходимостью стабилизировать цены Белый дом связывает решение разрешить России дополнительные операции с дизельным топливом и приостановить применение новых санкций. Однако остается вопрос, насколько такие меры могут повлиять на американский рынок и почему Вашингтон сосредотачивается на действиях Украины.

Национальный интерес. Какой? Официально – дизель. Бензин по стране – 4 доллара 33 цента. До выборов – 17 дней. И Трамп о Зеленском говорит: "Все, что он делает, поднимает мировые цены на нефть". Хорошо, давайте спросим не у Трампа, а у людей, которые этим живут,

– сказал Рашкин.

Аналитик агентства Argus Media Сара Рафуль, на оценку которой сослался обозреватель, среди главных проблем топливного рынка назвала недостаточные поставки дизеля через Ормузский пролив. Этот морской маршрут имеет важное значение для экспорта энергоносителей из Персидского залива, а боевые действия вокруг Ирана осложняют ситуацию с поставками.

При этом украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам преследуют иную цель – ослабление возможностей государства-агрессора продолжать войну. Киев не исключал и возможность прекратить такие атаки, но настаивал на взаимности, чтобы Россия одновременно прекратила обстреливать украинские энергетические объекты.

Украина отвечала открыто: "Мы прекращаем удары по российским НПЗ, если Россия перестанет наносить удары по нашей энергетике". Взаимно. Обе стороны. Честно. И Путин, конечно же, отказался. Отказался,

– подчеркнул обозреватель.

После отказа Москвы американская администрация не усилила давление на Кремль, а, напротив, разрешила дополнительные операции с российским дизельным топливом и приостановила введение новых ограничений. Рашкин напомнил, что в этот период Россия продолжала массированные воздушные атаки против Украины, в частности применила 320 "Шахедов".

Несмотря на это, Трамп продолжил публично говорить о сложности переговоров с Владимиром Зеленским. Обозреватель видит противоречие в том, что украинское предложение предусматривало взаимное прекращение ударов, тогда как отказ Москвы не помешал Вашингтону ослабить экономическое давление на Россию.

Кремль приветствует уступки Вашингтона в вопросе санкций

В России решение американской администрации восприняли положительно. Переговорщик Кремля по инвестициям Кирилл Дмитриев назвал его важным и историческим моментом, хотя экономические последствия этих мер для Соединенных Штатов остаются предметом дискуссии.

Для Москвы приостановка новых санкций означает возможность избежать дополнительных торговых ограничений, которые должны были затруднить экспорт энергоносителей. В то же время Вашингтон пока не представил убедительных доказательств того, что ослабление санкций существенно снизит расходы американских потребителей.

Я вырос в Советском Союзе. И одно правило там понимал каждый: если Кремль говорит "исторически", значит, кто-то за это заплатит. И не Кремль,

– отметил Рашкин.

В Украине решение Белого дома вызвало противоположную реакцию. Председатель парламентского комитета по иностранным делам Александр Мережко заявил, что такие уступки помогают финансировать российскую военную машину. Советник президента Владислав Власюк, который работал с американскими законодателями над ужесточением санкций, охарактеризовал решение словами "На неправильной стороне истории".

Сомнения относительно экономической целесообразности ослабления ограничений высказал и консультант по санкционным вопросам Дэниел Тайенбаум. Он не уверен, какую реальную пользу американской экономике принесут новые решения администрации Трампа. Рашкин обратил внимание, что даже специалисты финансового сектора не видят очевидных преимуществ такого шага для США.

Вопрос заключается также в отношении Вашингтона к участникам переговоров. Несмотря на российские атаки и отказ от взаимного прекращения ударов по энергетике, американский президент продолжает критиковать украинскую сторону. Эту разницу обозреватель считает показательной для оценки политики Белого дома.

Трамп говорит: "С Зеленским трудно". Конечно, трудно. Зеленский задает вопросы. Зеленский просит. Зеленскому нужно объяснять. С Путиным легко. Путину ничего объяснять не нужно. Ни отчета Конгрессу, ни света Украине. В Вашингтоне свет выключают одной подписью. В Луцке его одной подписью снова не включишь,

– подчеркнул Рашкин.

Последствия российских атак для Украины не ограничиваются разрушением энергетической инфраструктуры. Восстановление электроснабжения, водоснабжения и отопления требует времени и ресурсов, тогда как ослабление санкционного давления не создает для Москвы дополнительных причин соглашаться на украинское предложение о прекращении ударов.

Рашкин призвал американцев потребовать от своих сенаторов обнародовать отчет, который Белый дом направил в Конгресс для обоснования приостановки санкций. По его мнению, администрация должна публично объяснить, почему национальный интерес США заключается в том, что американцам должны принести решения, которые уже положительно оценили в Кремле.

Рашкин о ценах на дизельное топливо в США: смотрите видео