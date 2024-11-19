Цены на газ в Европе стремительно выросли

14 ноября австрийская нефтегазовая компания OMV выиграла арбитражный суд против "Газпрома", а сумма возмещения составила 230 миллионов евро. Чтобы компенсировать свои средства, Австрия сообщила, что не будет платить за российский газ. В ответ на это Россия прекратила поставки газа в Вену с 16 по 19 ноября.

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Издание Bloomberg констатировало на этом фоне рост цен на газ в Европе. По мнению европейского энергетического стратега Rabobank Флоренс Шмит, действия "Газпрома" подлила масла в огонь. "Понадобится больше изъятий из хранилищ, а также высокий спрос на сжиженный природный газ", – подчеркивает он.

Обратите внимание! По данным Reuters, 19 ноября заявки на поставку газа из Словакии в Австрию выросли на 6% по сравнению с понедельником, но остаются на 12% ниже уровня, зафиксированного до остановки поставок для OMV.

Что будет с ценами на газ дальше

Экономический эксперт Олег Гетман в разговоре с 24 Каналом заметил, что скачок цен был чисто спекулятивным и ситуация стабилизируется уже в ближайшие недели.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина Безусловно после такого резкого прекращения, цены могут колебаться в сторону увеличения, но будут заключены новые контракты с другими странам. Будут просто увеличены поставки из других стран мира. Сейчас заполненность резервуаров на уровне 90%, поэтому Европа готова к зиме и вообще нечего беспокоиться.

Эксперт добавляет, что прекращение поставок "Газпромом" – это лишь мелкие объемы, которые завершились после того, как почти вся Европа отказалась от российского газа. "Только 3 страны продолжали его получать и за это время Европа достаточно существенно диверсифицировала свои поставки газа", – добавляет он.

Хранилища в ЕС заполнены на 92,1% от общего объема, согласно данным Aggregated Gas Storage Inventory / Инфографика Украинской энергетической биржи

Интересно! "Газпром" сообщил, что н аправит 19 ноября 42,4 миллиона кубометров газа в Европу через украинскую ГТС. Что касается поставок газа в Европу через Украину, то их объем остается на нормальном уровне, а газ продолжает поступать в Австрию.

Как Европа диверсифицировала поставки газа

Напомним, что Австрия с 2025 года планировала заменить "Газпром" на поставщика из Северной Африки. В общем до недавно, кроме Австрии, зависела от Кремля также Словакия и Венгрия, однако по состоянию на сейчас, все страны Европы нашли альтернативных импортеров.

Присоединился и американский сжиженный газ, и газ различных стран Азии, Аравийских стран. Поэтому в принципе Европа имеет большие возможности для диверсификации. Безусловно, после такого быстрого отказа минимальные скачки цен возможны, но это лишь однонедельные скачки, которые не приведут к существенному подорожанию,

– объясняет Гетман.

Говоря об энергетических отношениях между Австрией и Россией стоит заметить, что Вена достаточно длительное время была зависима от Кремля. Так в 2018 году страна продлила свой долгосрочный контракт с "Газпромом" до 2040 года. В OMV же заверили, что смогут выполнить свои обязательства по поставкам используя альтернативные источники.

Материал создан при участии CFI, Agence française de développement médias, как часть Hub Bucharest Project при поддержке Министерства иностранных дел Франции.