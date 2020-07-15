В Украине существенно повысили тариф на передачу электроэнергии. В то же время Украина импортирует российскую и белорусскую электроэнергию при том, что приходится останавливать блоки АЭС из-за перенасыщения.

Что повышение тарифа означает для населения и бизнеса, а также почему на седьмом году войны Украина импортирует российскую электроэнергию при перенасыщении собственного рынка (во время карантина временно прекратили импорт), читайте в материале 24 канала.

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Тариф на передачу электроэнергии повысили

НКРЕКП с 1 августа увеличит тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 54,6%. Если раньше было 155,4 гривны за мегаватт-час, то станет 240,23 гривны за мегаватт-час. Последний раз тариф повышали в январе этого года на 33%. Но, если сравнивать с тарифом по состоянию на 1 июля 2019 года, то новый тариф ниже. Тогда был 347,43 гривны за мегаватт-час.

Накануне рассматривали варианты увеличить тариф в 2 или даже 4 раза до 327,9 и 596,48 гривны соответственно. Но Укрэнерго решил взять кредит у международных финансовых организаций и поэтому тариф увеличили на 55%. Глава регулятора Валерий Тарасюк сообщил, что "Укрэнерго" проведет дополнительные переговоры с МФО с целью увеличения объема привлеченных кредитных средств.

Укрэнерго осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны.

Кого это касается

Пока украинцы могут не волноваться. Тарифы в 0,68 и 1,90 гривни за киловатт-час останутся для населения по крайней мере до конца года. Такое обещание дал премьер Шмигаль. Похожее заявление сделали и в НКРЕКП.

Это почувствуют украинские предприятия.

Кроме тарифа на передачу электроэнергии, в конечном общем тарифе есть еще плата за распределение электроэнергии. Обещают, что ее снизят.

"В среднем по стране произойдет уменьшение тарифов на услуги по распределению электроэнергии, в частности, на первом классе напряжения на 2%, а на втором – около 1%, таким образом, повышение тарифа на услуги по передаче электроэнергии в определенной степени компенсируется уменьшением тарифов на услуги по распределению электроэнергии и, соответственно, конечное влияние на цену электроэнергии для потребителя в какой-то степени будет нивелировано", – сообщили в НКРЕКП.

Действительно ли это уменьшение нивелирует рост конечного тарифа для потребителей?

Для этого попробуем разобраться как могут снизить тариф на распределение. С тарифами можно ознакомиться на нашей интерактивной карте. Если вашего предприятия там нет, то смотрите в списке.

Тарифы для 1-го класса напряжения

ГП "Региональные электрические сети" – 102,97

ЧАО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" – 82,24

ООО "ДТЭК Высоковольтные сети" – 40,7

АО "Укрзализныця" – 208,67

КП "Городские электрические сети" – 49,39

ЧАО "ПЕЕМ "ЦЕК" – 116,79

За первый класс напряжения дороже всего платят предприниматели на Донетчине и Херсонщине, а дешевле всего – предприниматели в Киеве, а также Днепропетровской и Запорожской областях.

Тарифы для 2-го класса напряжения

ГП "Региональные электрические сети" – 102,97

ЧАО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" – 82,24

ООО "ДТЭК Высоковольтные сети" – 40,7

АО "Укрзализныця" – 208,67

КП "Городские электрические сети" – 49,39

ЧАО "ПЕЕМ "ЦЕК" – 116,79

За второй класс напряжения дороже всего платят предприниматели Луганщины. Также дорого это обходится потребителям из Закарпатской, Ивано-Франковской, Черниговской областей. меньше всего платят предприниматели в Киеве – примерно в 2-3 раза дешевле.

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Тарифы пересмотрели в июне, но с 1 июля цена изменилась только для ПАО "Сумыоблэнерго". Там тариф снизили примерно на 3%.

В среднем тариф на распределение первого класса напряжения по Украине – 166 гривен за мегаватт-час. Предположим, что его снизят на 2%, как обещают. Это удешевит тариф на 3,2 гривны. В среднем тариф на распределение второго класса напряжения – 900 гривен. Соответственно удешевление на 1% – это 9 гривен. Тогда как тариф на передачу повысили на почти 85 гривен. Понятно, что ни 3,2, ни 9 гривен не нивелируют этого поднятия.

Однако повышение тарифа все же будет иметь последствия для населения. Из-за него бизнесу придется платить больше. Как результат – товары и услуги могут несколько вырасти в цене. Кроме того, треть состава тарифа на воду – это электроэнергия. Поэтому могут подорожать тарифы на воду.

Почему увеличили тариф

Зеленая энергетика в очередной раз вызвала проблемы в украинской отрасли. Именно из-за долгов Укрэнерго перед Гарантированным покупателем, производителем электроэнергии из возобновляемых источников, пришлось увеличивать тариф.

Важно понимать, что сама по себе "зеленая энергетика" – это хорошо. Она экологически чистая, а стоимость новых проектов по зеленой энергетике дешевле, чем по атомной или угольной. Но сейчас из-за непоследовательности и нестратегической государственной политики в сфере энергетики, рынок имеет большие проблемы, госпредприятия "засели" в долгах, а выигрывают от ситуации спекулянты.

К слову 25% рынка зеленой энергетики в Украине контролирует олигарх Ринат Ахметов. Он также контролирует 70% ТЭС и 90% угольной промышленности.

Что такое "зеленый тариф"? Это тариф, по которому на оптовом рынке, продают электроэнергию, произведенную из альтернативных источников энергии. Его ввели в 2009 году, а размер тарифа определяет государство. 10 июня Правительство подписало меморандум с производителями возобновляемой энергетики, которые согласились снизить тарифы. Он предполагает, что они добровольно должны согласиться на снижение "зеленого" тарифа, ведь в Украине "зеленый тариф" в несколько раз выше, чем тариф на обычную электроэнергию, да еще и выше, чем во всех других странах Европы. Это должно помочь значительно сэкономить средства госбюджета, которые направлены на выдачу компенсаций.

Покупаем в России и Беларуси

Украинский рынок перенасыщен электричеством. Из-за этого даже останавливают атомные энергоблоки. А это самый дешевый вид электроэнергии.

Как останавливают блоки АЭС: данные за последние 4 месяца Генерацию на АЭС снизили с 10 700 мегаватт-часов до 7 000 мегаватт-часов.

Тепловую генерацию повысили с 4 500 мегаватт-часов до 5 000 мегаватт-часов.

Генерацию на теплоэлектроцентралях снизили с 2 200 мегаватт-часов до 1 000 мегаватт-часов.

Генерацию "зеленых" производителей увеличили с менее 1 000 мегаватт-часов до почти 1 500 мегаватт-часов (отличаются волатильностью/зависимостью от солнца, ветра).

На время карантина Украина прекратила импорт электроэнергии из России и Беларуси, но НКРЕКП считает, что после нужно продолжать это делать, чтобы обеспечить конкуренцию на рынке.

Глава Минэнергетики Буславец выступает против и хочет, чтобы на украинском рынке была только украинская электроэнергия и уголь. Соответствующий законопроект также зарегистрировали в Раде под номером 3657.

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Может ли Украина обойтись без электроэнергии России и Беларуси

Может, потому что украинский рынок и так перенасыщен, даже несмотря на экспорт. Но украинские игроки на рынке, точнее компания-монополист ДТЭК, которая контролирует 70% ТЭС, умело использует ситуацию в свою пользу и лоббирует свои интересы во власти.

В прогнозном балансе на май было заложено: за границу будет экспортировано 385 миллионов киловатт-часов, 90% из которых благодаря компании ДТЭК Ахметова. Но по факту экспорт составил лишь 0,2 миллиона.

Правда проста – просто гораздо выгоднее требовать остановки атомных блоков в Украине, чтобы здесь продавать дороже, чем работать в реальной конкуренции на европейских рынках, где конкуренция привела к снижению цен,

– пишет Герус.

В то же время компания жалуется на заниженные рыночные цены. Поэтому запрет импорта может негативно сказаться на цене. В ДТЭК отмечают, что приемлемая для них цена – 1 550 гривен за мегаватт-час против 1 461 гривны, которые есть сейчас на рынке.

Именно из-за импорта из России и Беларуси шахтеры, которые 12 дней протестовали под Офисом Президента, требовали отставки Геруса, председателя профильного комитета в Совете. С одной стороны, это решение позволило удешевить электроэнергию в Украине за счет конкуренции в противовес монополисту ДТЭК.

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Но с другой стороны, импорт электроэнергии из страны-агрессора тоже вызывает вопросы. Пока государство стратегически не урегулирует рынок электроэнергии, заведя на него инвесторов и конкурентов монополистам, придется или платить в карман олигарху, или стране-агрессору. Напомним, что импорт из России был под запретом 4 года до 2019, когда приняли "правку Геруса"