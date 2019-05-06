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      Цены на алкоголь и сигареты снова вырастут: когда и на сколько

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      Цены на алкоголь и сигареты снова значительно возрастут
      Цены на алкоголь и сигареты снова значительно возрастут / Фото из открытых источников

      В 2019 году ожидается повышение цен на алкогольные напитки и табачную продукцию из-за увеличения ставок акцизных сборов.

      В Инфляционном отчете Национального банка Украины за апрель говорится, что рост цен на алкоголь ожидается на уровне 6-9% ежегодно в 2019-2021 годах.

      Читайте также: Когда ждать падения цен на овощи и почему в Украине лук дороже чем в Германии

      Подорожание табачных изделий прогнозируется на 19%.

      Согласно отчету, в марте 2019 года темпы роста цен на алкоголь остались неизменными. А вот что касается табачной продукции, то там процесс повышения цен замедлился. НБУ связывает это с тем, что индексация специфических ставок акцизного налога на табачные изделия (на 20%) была меньше, чем темпы роста цен на эти товары.

      Что такое акцизный налог?
      Разновидность косвенных налогов на товары и услуги, которые включены в цены или тарифы. Акцизным налогом облагается такая продукция, которая наносит особый вред здоровью человека или окружающей среде. К таким товарам относятся, в частности, алкогольные напитки, сигареты, нефтепродукты, легковые машины.

      Что и как подорожало в Украине в марте – читайте в материале 24 канала

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      Теги: Новости Украины НБУ Цены Финансы
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