Цены на алкоголь и сигареты снова вырастут: когда и на сколько

В 2019 году ожидается повышение цен на алкогольные напитки и табачную продукцию из-за увеличения ставок акцизных сборов.

В Инфляционном отчете Национального банка Украины за апрель говорится, что рост цен на алкоголь ожидается на уровне 6-9% ежегодно в 2019-2021 годах.

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Подорожание табачных изделий прогнозируется на 19%.

Согласно отчету, в марте 2019 года темпы роста цен на алкоголь остались неизменными. А вот что касается табачной продукции, то там процесс повышения цен замедлился. НБУ связывает это с тем, что индексация специфических ставок акцизного налога на табачные изделия (на 20%) была меньше, чем темпы роста цен на эти товары.

Что такое акцизный налог?

Разновидность косвенных налогов на товары и услуги, которые включены в цены или тарифы. Акцизным налогом облагается такая продукция, которая наносит особый вред здоровью человека или окружающей среде. К таким товарам относятся, в частности, алкогольные напитки, сигареты, нефтепродукты, легковые машины.

Что и как подорожало в Украине в марте – читайте в материале 24 канала