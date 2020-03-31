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      Цены на бензин можно снизить на 3 – 5 гривен за литр, – АМКУ

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      Цены на бензин можно снизить на 3 – 5 гривен за литр / delo.ua

      В Антимонопольном комитете заявили, что украинские АЗС могут снизить цены на бензин минимум на 3 гривны за литр. АМКУ проведёт 31 марта встречу с представителями крупнейших сетей автозаправок, на которой потребует снижения стоимости горючего.

      В течение последних нескольких недель АМКУ фиксирует тенденцию к незначительному снижению цен на бензин. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

      Обратите внимание АМКУ возбудил дело из-за завышения цен на маски: список аптек и поставщиков

      В то же время Антимонопольный комитет получает данные от аналитических агентств, которые свидетельствуют о том, что цены можно снизить ощутимее.

      Например, для бензина марки А-95 оправданным может быть снижение еще на 3 – 5 гривен,
      – отметили в комитете.

      На 31 марта запланировали встречу АМКУ с представителями крупнейших украинских сетей АЗС. В частности, с теми, которые работают под брендами WOG, OKKO, Ukrnafta, Socar, UPG.

      На ней комитет будет требовать от сетей АЗС объяснений, почему цены на бензин не снижаются вслед за снижением цен на нефть. Регулятор надеется, что в результате украинцы все таки будут платить за бензин меньше.

      Что было раньше

      • 5 декабря 2019 года АМКУ обратился к сетям АЗС с просьбой скорректировать цены. В результате розничные цены на бензин марки А-95 и на дизельное топливо снизились на 1 – 2 гривны за литр.
      • 10 марта 2020 года комитет вновь призвал владельцев автозаправок пересмотреть цены на топливо. Ведь в начале марта произошел обвал цен на сырую нефть на мировом рынке, а это соответственно должно было сказаться на стоимости бензина.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины нефть АМКУ Горючее Цены
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