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Цены на популярные комплектации Hyundai Tucson становятся выгоднее

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Hyundai Tucson
Hyundai Tucson

Только до конца апреля 2018 года во всех официальных дилерских центрах ООО "Хюндай Мотор Украина", дистрибьютора автомобилей марки Hyundai, действуют специальные цены на пользующиеся спросом комплектации популярного кроссовера Tucson 2017 года выпуска.

Только до конца апреля 2018 года купить признанный бестселлер марки Hyundai, кроссовер Tucson с бензиновым двигателем объемом 2.0 литров можно с выгодой до 60 000 гривен. Специальное ценовое предложение действует на следующие комплектации:

Комплектація

Двигун/КПП

Привід

Регулярна ціна, грн.

Спеціальна ціна, грн.

Comfort

2.0/6-AT

передній

653 700

621 100

Express

2.0/6-AT

передній

676 900

656 900

Trend

2.0/6-AT

передній

731 900

711 900

Express

2.0/6-AT

повний

716 200

696 200

Trend

2.0/6-AT

повний

771 700

751 700

Style

2.0/6-АT

повний

769 500

749 500

TOP

2.0/6-AT

повний

859 800

799 800

TOP Panorama

2.0/6-AT

повний

883 800

823 800

Также во всех официальных дилерских центрах в этот период действует чрезвычайно выгодное предложение на покупку популярной модели Hyundai Tucson в версии с турбодвигателем. Выгода при покупке кроссовера в этой модификации достигает 55 300 гривен.

Комплектація

Двигун/КПП

Привід

Регулярна ціна, грн.

Спеціальна ціна, грн.

Express

1.6/7-DCT

повний

758 100

705 900

Style

1.6/7-DCT

повний

803 200

752 100

TOP

1.6/7-DCT

повний

885 200

830 800

TOP Panorama

1.6/7-DCT

повний

908 900

853 600

Уже в начальную комплектацию Hyundai Tucson Comfort входит широкий перечень опций:

  • шесть подушек безопасности
  • ABS+EBD
  • система безопасности для пешеходов ACTIVE HOOD
  • кондиционер с фильтром салона
  • электромеханический усилитель руля (MDPS)
  • электрообогрев зеркал заднего вида
  • аудиосистема с дистанционным управлением на руле и 6 динамиками
  • светодиодные габаритные фонари и противотуманные фары
  • подогрев передних сидений
  • кожаная оббивка руля и рычага КПП
  • датчик света и другое оборудование.

В следующих комплектациях покупателю доступны такие опции, как подогрев задних сидений и руля, датчик дождя, электрорегулировка сиденья водителя, вентиляция передних сидений, электропривод багажных дверей (система открывания Hands-free), датчик давления в шинах, мультимедийный комплекс с навигацией и 8-дюймовым монитором, светодиодные фары ближнего света и задние фонари, панорамный люк и многое другое.

Начиная с комплектации Express, кроссовер оснащается расширенным пакетом систем безопасности, в который входят:

  • система электронного контроля стойкости (ESC )
  • система стабилизации движения VSM (Vehicle Stability Management)
  • система помощи при экстренном торможении BAS (Brake Assist System)
  • система удержания при старте на подъеме HAC (Hillstart Assist Control)
  • система поддержки во время спуска DBC (Downhill Brake Control)

Автомобили Hyundai Tucson можно приобрести в кредит на самых выгодных на рынке Украины условиях. Более подробно о кредитной программе Hyundai Finance можно узнать по ссылке.

Спешите! Количество акционных автомобилей ограничено.

* Предложение действует до 30 апреля 2018 года во всей дилерской сети ООО "Хюндай Мотор Украина". Цены указаны с учетом НДС по состоянию на 19.03.2018 года. Продавец оставляет за собой право изменять цены на автомобили без предварительного уведомления.

Компания ООО "Хюндай Мотор Украина" – официальный дистрибьютор автомобилей всемирно известного бренда HYUNDAI в Украине. Дилерская сеть компании является одной из наиболее разветвленных, что позволяет предоставлять клиентам полный комплекс услуг по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей Hyundai на уровне лучших европейских и мировых стандартов.

Источник: 24 Канал
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