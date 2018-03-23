Цены на популярные комплектации Hyundai Tucson становятся выгоднее

Только до конца апреля 2018 года во всех официальных дилерских центрах ООО "Хюндай Мотор Украина", дистрибьютора автомобилей марки Hyundai, действуют специальные цены на пользующиеся спросом комплектации популярного кроссовера Tucson 2017 года выпуска.

Только до конца апреля 2018 года купить признанный бестселлер марки Hyundai, кроссовер Tucson с бензиновым двигателем объемом 2.0 литров можно с выгодой до 60 000 гривен. Специальное ценовое предложение действует на следующие комплектации:

Комплектація Двигун/КПП Привід Регулярна ціна, грн. Спеціальна ціна, грн. Comfort 2.0/6-AT передній 653 700 621 100 Express 2.0/6-AT передній 676 900 656 900 Trend 2.0/6-AT передній 731 900 711 900 Express 2.0/6-AT повний 716 200 696 200 Trend 2.0/6-AT повний 771 700 751 700 Style 2.0/6-АT повний 769 500 749 500 TOP 2.0/6-AT повний 859 800 799 800 TOP Panorama 2.0/6-AT повний 883 800 823 800

Также во всех официальных дилерских центрах в этот период действует чрезвычайно выгодное предложение на покупку популярной модели Hyundai Tucson в версии с турбодвигателем. Выгода при покупке кроссовера в этой модификации достигает 55 300 гривен.

Комплектація Двигун/КПП Привід Регулярна ціна, грн. Спеціальна ціна, грн. Express 1.6/7-DCT повний 758 100 705 900 Style 1.6/7-DCT повний 803 200 752 100 TOP 1.6/7-DCT повний 885 200 830 800 TOP Panorama 1.6/7-DCT повний 908 900 853 600

Уже в начальную комплектацию Hyundai Tucson Comfort входит широкий перечень опций:

шесть подушек безопасности

ABS+EBD

система безопасности для пешеходов ACTIVE HOOD

кондиционер с фильтром салона

электромеханический усилитель руля (MDPS)

электрообогрев зеркал заднего вида

аудиосистема с дистанционным управлением на руле и 6 динамиками

светодиодные габаритные фонари и противотуманные фары

подогрев передних сидений

кожаная оббивка руля и рычага КПП

датчик света и другое оборудование.

В следующих комплектациях покупателю доступны такие опции, как подогрев задних сидений и руля, датчик дождя, электрорегулировка сиденья водителя, вентиляция передних сидений, электропривод багажных дверей (система открывания Hands-free), датчик давления в шинах, мультимедийный комплекс с навигацией и 8-дюймовым монитором, светодиодные фары ближнего света и задние фонари, панорамный люк и многое другое.

Начиная с комплектации Express, кроссовер оснащается расширенным пакетом систем безопасности, в который входят:

система электронного контроля стойкости (ESC )

система стабилизации движения VSM (Vehicle Stability Management)

система помощи при экстренном торможении BAS (Brake Assist System)

система удержания при старте на подъеме HAC (Hillstart Assist Control)

система поддержки во время спуска DBC (Downhill Brake Control)

Автомобили Hyundai Tucson можно приобрести в кредит на самых выгодных на рынке Украины условиях. Более подробно о кредитной программе Hyundai Finance можно узнать по ссылке.

Спешите! Количество акционных автомобилей ограничено.



* Предложение действует до 30 апреля 2018 года во всей дилерской сети ООО "Хюндай Мотор Украина". Цены указаны с учетом НДС по состоянию на 19.03.2018 года. Продавец оставляет за собой право изменять цены на автомобили без предварительного уведомления.



Компания ООО "Хюндай Мотор Украина" – официальный дистрибьютор автомобилей всемирно известного бренда HYUNDAI в Украине. Дилерская сеть компании является одной из наиболее разветвленных, что позволяет предоставлять клиентам полный комплекс услуг по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей Hyundai на уровне лучших европейских и мировых стандартов.