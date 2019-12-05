Цены на топливо должны упасть

Ряд крупных АЗС должны будут снизить цены на бензин и дизельное топливо в Украине. Соответствующие обязательные для исполнения рекомендации принял Антимонопольный комитет 5 декабря.

Решение АМКУ касается сетей АЗС WOG, OKKO, Укрнафта, AMIC, Shell, Socar, UPG и Glusco, свидетельствует сообщение на сайте комитета.

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В АМКУ отметили, что:

в июне-ноябре 2019 года средние оптовые цены на бензин А-95 и дизельное топливо упали на 20%.

В то же время курс доллара упал на 12%.

Также снизились розничные цены на бензин в ряде сетей АЗС на 5-5,6%.

Несмотря на это, компании WOG, OKKO и "Укрнафта" не снизили свои цены на бензин.

"АМКУ принял следующие обязательные к рассмотрению рекомендации компаниям принять меры по установлению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо на уровне, который существовал бы при условиях значительной конкуренции на рынке", – говорится в сообщении комитета.

Там АЗС дали время до 15 декабря, чтобы отчитаться о выполнении рекомендаций.