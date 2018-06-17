19:07
17 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
26°C 18°C
  • понедельник
    28°C 18°C
  • вторник
    28°C 17°C
  • среда
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Россия подставила одно место Китаю. Король неадекватов Джигурда
Вєсті Кремля
22:57, 16 июня
Вести.UA. Жир. Кто хочет отобрать у Ляшко звание главного короволюба. Оппонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:09, 16 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить все. Жилищно-эксплуатационные будни
Згадати все
18:55, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Цены в туристических городах Европы: где дешевле

122 Читати новину українською
Цены в столицах Европы: инфографика
Цены в столицах Европы: инфографика / 24 Канал

День в Киеве обойдется туристу в 9,20 евро (без проживания). Столица Украины является одним из самых дешевых туристических мест Европы.

Такие цифры приводит база данных об уровне жизни в мире Numbeo (цены по состоянию на начало апреля 2018 года).

Читайте также: ТОП-10 самых дешевых лоукостеров мира: от 6-ти центов за километр

24 канал подсчитал базовые дневные расходы туриста, который рассчитывает на бюджетный отдых. В дневные расходы включено: еда в недорогом ресторане, в mcdonald's, кружка местного пива, бутылка воды, чашка капучино, пачка сигарет и разовый проезд в общественном транспорте. Среди европейских туристических городов Киев оказался самым дешевым по этим критериям.

Следующим в рейтинге идет столица Болгарии София. Здесь один бюджетный день для туриста обойдется в 15,38 евро – сумма аж на 70% больше, чем аналогичные расходы в Киеве. В сумму до 20-ти евро в день можно уложиться в Бухаресте (18,11 евро), Будапеште (18,17 евро), Праге (19,19 евро), Загребе (19,53 евро), Братиславе (19,62 евро), Варшаве (19,63 евро).

Ціни у містах Європи
Киев – самый дешевый туристический город в Европе, на втором месте – София

От 20 до 30 евро придется потратить в Риге (21,98 евро), Вильнюсе (22,88 евро), Лиссабоне (23,71 евро),Таллине (26,20 евро) и в Афинах (29,67 евро).

Читайте также: ТОП-5 маршрутов для походов: от новичков до профи

От 30 до 40 евро обойдется туристу день в Берлине (31,15 евро), Вене (31,57 евро), Риме (36,36 евро), Стокгольме (38,42 евро) и Брюсселе (38,56 евро).

Ціни у містах Європи
Цены в Европе: где придется выложить от 20 до 40 евро

А вот желающим увидеть Эйфелеву башню день проживания в Париже обойдется в 41,15 евро. От 40 до 50 евро также придется выложить в Амстердаме (41,38 евро), Хельсинки (41,65 евро), Дублине (46,50 евро), Копенгагене (46,58 евро) и Лондоне (47,70 евро).

Читайте также: Объявлен рейтинг самых дешевых пляжных курортов Европы 2018

Самые дорогие цены в Европе – в столице Норвегии Осло и в столице Исландии Рейкьявике. Там за день придется выложить почти 60 евро.

Ціни у містах Європи
40 евро и больше: самые дорогие европейские города

Читайте также: Где отдыхают украинцы: Google назвал ТОП-10 запросов

Что такое Numbeo?Это одна из крупнейших в мире баз данных о городах и странах мира. Она включает в себя информацию об условиях и стоимости жизни, показателях жилья, здравоохранении, дорожном движении, преступности и загрязнении окружающей среды в разных уголках мира. Особенностью этой базы данных является то, что вносить актуальную информацию могут обычные пользователи, которые находятся в том или ином городе.

Теги: LifeStyle Новости Украины Цены Европа Путешествия отдых Публикации рейтинги Инфографика
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук