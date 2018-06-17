Цены в туристических городах Европы: где дешевле

День в Киеве обойдется туристу в 9,20 евро (без проживания). Столица Украины является одним из самых дешевых туристических мест Европы.

Такие цифры приводит база данных об уровне жизни в мире Numbeo (цены по состоянию на начало апреля 2018 года).

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24 канал подсчитал базовые дневные расходы туриста, который рассчитывает на бюджетный отдых. В дневные расходы включено: еда в недорогом ресторане, в mcdonald's, кружка местного пива, бутылка воды, чашка капучино, пачка сигарет и разовый проезд в общественном транспорте. Среди европейских туристических городов Киев оказался самым дешевым по этим критериям.

Следующим в рейтинге идет столица Болгарии София. Здесь один бюджетный день для туриста обойдется в 15,38 евро – сумма аж на 70% больше, чем аналогичные расходы в Киеве. В сумму до 20-ти евро в день можно уложиться в Бухаресте (18,11 евро), Будапеште (18,17 евро), Праге (19,19 евро), Загребе (19,53 евро), Братиславе (19,62 евро), Варшаве (19,63 евро).



Киев – самый дешевый туристический город в Европе, на втором месте – София

От 20 до 30 евро придется потратить в Риге (21,98 евро), Вильнюсе (22,88 евро), Лиссабоне (23,71 евро),Таллине (26,20 евро) и в Афинах (29,67 евро).

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От 30 до 40 евро обойдется туристу день в Берлине (31,15 евро), Вене (31,57 евро), Риме (36,36 евро), Стокгольме (38,42 евро) и Брюсселе (38,56 евро).



Цены в Европе: где придется выложить от 20 до 40 евро

А вот желающим увидеть Эйфелеву башню день проживания в Париже обойдется в 41,15 евро. От 40 до 50 евро также придется выложить в Амстердаме (41,38 евро), Хельсинки (41,65 евро), Дублине (46,50 евро), Копенгагене (46,58 евро) и Лондоне (47,70 евро).

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Самые дорогие цены в Европе – в столице Норвегии Осло и в столице Исландии Рейкьявике. Там за день придется выложить почти 60 евро.



40 евро и больше: самые дорогие европейские города

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Что такое Numbeo?Это одна из крупнейших в мире баз данных о городах и странах мира. Она включает в себя информацию об условиях и стоимости жизни, показателях жилья, здравоохранении, дорожном движении, преступности и загрязнении окружающей среды в разных уголках мира. Особенностью этой базы данных является то, что вносить актуальную информацию могут обычные пользователи, которые находятся в том или ином городе.