Как рассказала министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в интервью 24, Россия вела подрывную деятельность против Украины со времен нашей Независимости. Сейчас враг делает все, чтобы разделить нас, ведь наша сплоченность приведет к его поражению и краху.

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"Враг пытается разделить нас"

По словам Ирины Верещук, сейчас оккупанты делают все, чтобы максимально поляризовать наше общество по разным признакам. К тому же у него есть для этого инструменты.

Церковь московского патриархата – инструмент борьбы России в Украине. Россия использует язык, называет нас "фашистами", при этом обстреливая Бабий Яр. Враг использует инструменты, придумать использование которых было бы тяжело,

– сказал Верещук.