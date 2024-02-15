Об этом 24 Каналу рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, отметив, что любая потеря оккупантов – или корабль, или другая техника – уже отличная новость для Украины. Идет война – и нужно уничтожать все мощности врага.

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Именно поэтому идет методическая работа по уничтожению Черноморского флота. Это одна из задач Сил обороны Украины.

Наши Вооруженные Силы уничтожают их Черноморский флот. Это наша задача. Она была, есть и будет. Это не последняя потеря России. Я более чем в этом уверен. Уже есть информация, что сняли командующего Черноморского флота с должности. По крайней мере такие сообщения идут из России,

– отметил Данилов.

Военные объекты на территории России также будут уничтожены

Как отметил Данилов, оккупанты с помощью больших десантных кораблей перевозят различные средства поражения, боеприпасы и т.п. Поэтому уничтожение такого ценного транспортного военного средства – прекрасная работа. Это создает проблемы для России.

Украина имеет возможности создавать проблемы оккупантам и в тылу России. Дроны уже долетают до Санкт-Петербурга. Поэтому это вопрос времени, когда будут уничтожены ценные военные объекты оккупантов в самой России.

У нас есть возможности добраться до Санкт-Петербурга. Все военные объекты, которые находятся под зоной поражения, будут поражены. Только вопрос времени, когда именно это произойдет,

– отметил Данилов.

Успехи Украины на фронте: кратко