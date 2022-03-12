На ЧАЭС работают резервные генераторы

Об этом заявил глава "Энергоатома" Петр Котин. ЧАЭС подключили к резервным генераторам , работающим благодаря горючему.

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Он отметил, что генераторы будут работать, пока будет горючее. Однако существует риск механических повреждений.

На ЧАЭС генераторы работают, пока для них есть горючее. Нам известно, что его пока подвозят, но мы не обезопасены от механических повреждений самих генераторов. Параллельно проводятся работы по возобновлению электроснабжения станции силами "Укрэнерго",

– рассказал Котин.

Важно отметить, что при полной остановке генераторов ЧАЭС может достичь критической температуры за 7 суток .

В настоящее время "Укрэнерго" работает над тем , чтобы возобновить электроснабжение обесточенной площадки ЧАЭС.



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