Об этом рассказал 24 канала херсонский активист Владимир Молчанов. Он также отметил, что среди херсонцев началась паника из-за возможного затопления города.

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Даже после отключения подачи воды в Крым таких наводнений не было, ведь годами выстраивалась система, которая подавала нужное количество воды из ГЭС в пруды или оросительные каналы и таким образом в ГЭС не было необходимости сбрасывать воду, говорит активность.

По его словам, сейчас существует два противоположных мнения по этому поводу – с одной стороны есть предположение, что рашисты делают это намеренно, чтобы продемонстрировать "картинку" пропагандистам. А с другой – работники Каховской ГЭС сообщают, что не работают два гидроагрегата из шести и воду приходится просто сбрасывать, потому что кафиры не дают отремонтировать поломку.

"Могу добавить, что работа шести гидроагрегатов – обычная практика Каховской ГЭС. Просто это делается вечером, во время пиковых нагрузок, чтобы подавать в украинскую электросеть нужное количество тока во время самого высокого потребления", – утверждает активист Мочанов.

Произойдет наводнение в случае дальнейшего высвобождения воды

Но если ГЭС продолжит работать в таких условиях, как сейчас – ничего критичного не случится. Жилищ на этих территориях в Новой Каховке нет, где могло быть катастрофическое затопление, говорит он.

По словам местного активиста, в Херсоне вода может затопить разве что приусадебные участки и сооружения у берега, но вряд ли она дойдет до жилья, потому что все способны поглотить Олешковские пески . Поэтому пока катастрофические последствия не угрожают Херсону или Каховке.

Оккупантам это чревато омылением насосных станций, ведь они сейчас черпают воду из Каховской ГЭС. А в случае дальнейшего сброса эти станции могут оказаться выше уровня воды.

Поэтому паниковать не стоит, единственное, что может совсем не быть воды в Крым, потому что захватчики разворовали помповое оборудование уже в самом Джанкое, а также повредили гидроизоляцию там. Таким образом, вода, которая сейчас подается в Крым из Новокаховской ГЭС – превратит его в болото,

– объясняет Владимир Мочанов.

"Но есть и проблема Херсона на Левобережье, ведь там территории находятся на орошении и они могут остаться без него. Также может быть опасность для Запорожской АЭС, потому что может не хватить высоты водохранилища для нужного уровня воды в охладитель АЭС, что также может привести к остановке" реакторов", – все же добавляет Мочанов.

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