Из-за непогоды на Западе Украины объявили штормовое предупреждение. Уровень опасности – первый, то есть желтый.

Интересно Ивано-Франковск и Житомир затопило: улицы превратились в реки

Погода в регионах

В целом по всей территории Украины температура воздуха будет колебаться в пределах +22…+31 градус тепла. На Севере будет несколько прохладнее – +22…+26 градусов. Жарче всего будет на Юге – +26...+31 градус.

На севере, юге, востоке и в центре день пройдет без осадков.

На Западе столбики термометра днем поднимутся до +23...+27 градусов. Все области региона покроют грозы. Поэтому штормовое предупреждение объявили в:

Львовской области;

Волынской области;

Ровенской области;

Тернопольской области;

Черновицкой области;

Ивано-Франковской области;

Закарпатской области.

По данным синоптиков, в этих областях возможен град и шквал.



Штормовое предупреждение на 4 июня / Карта Укргидрометцентра

В Киеве 4 июня пройдет без осадков. Днем температура воздуха будет +24...+26 градусов.

Прогноз погоды от Натальи Диденко.

Синоптикиня Наталья Диденко отметила, что грозы, которые в субботу накроют Запад Украины, на следующий день накроют значительно большую территорию страны и принесут частичное похолодание.

4 июня температура воздуха днем составит +24+28 градусов, на Юге и Востоке +25+31 градус. Дожди, местами с грозами, пройдут только в западных областях. На остальной территории Украины - сухая солнечная погода,

– уточнила Диденко

Синоптики не отмечает, что из-за грозы на выходных температура воздуха снизится до +17...+22.

Прогноз погоды в городах

Ужгород – +23...+25

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +23...+25

Ровно – +23...+25

Житомир – +23...+25

Винница – +25...+27

Одесса – +26...+28

Николаев – +26...+28

Херсон – +28...+30

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +22...+24

Сумы – +22...+24

Полтава – +24...+26

Днепр – +27...+29

Запорожье – +29...+31

Донецк – +27...+29

Луганск – +27...+29

Харьков – +26...+28

Киев – +24...+26



Прогноз погоды на 4 июня / Карта Укргидрометцентра.