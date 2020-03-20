Частная клиника скрыла обнаружение коронавируса у киевлянина: прокуратура открыла дело

Одна из частных клиник Киева выявила коронавирус у мужчины, который недавно вернулся из Швейцарии. Об этом случае не сообщили ни в Минздрав, ни в Центр общественного здоровья. Прокуратура Киева открыла дело из-за этого инцидента.

Дело открыли за нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемическим и другим инфекционным болезням, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева в фейсбуке.

Обратите внимание Решение о чрезвычайной ситуации в Киеве уже приняли

Санкция статьи предусматривает штраф, или лишение свободы до 3 лет.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что говорится про 50-летнего мужчину, который ранее посещал Швейцарию.

Сейчас пациент находится дома, на самоизоляции и получает лечение под наблюдением врачей.

Сколько подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине?

По состоянию на 20 марта в Украине подтвердили 26 случаев заболевания коронавирусом, 3 из них – летальные.



Наибольшее количество больных в Черновицкой области – 15 больных, в Житомирской области – 2, в Киевской области – 2, в Днепропетровской области – 2, в Донецкой области – 1, в Ивано-Франковской области – 1 и в городе Киев – 3.



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