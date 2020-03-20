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      Частная клиника скрыла обнаружение коронавируса у киевлянина: прокуратура открыла дело

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      Одна из частных клиник Киева выявила коронавирус у мужчины, который недавно вернулся из Швейцарии. Об этом случае не сообщили ни в Минздрав, ни в Центр общественного здоровья. Прокуратура Киева открыла дело из-за этого инцидента.

      Дело открыли за нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемическим и другим инфекционным болезням, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева в фейсбуке.

      Обратите внимание Решение о чрезвычайной ситуации в Киеве уже приняли

      Санкция статьи предусматривает штраф, или лишение свободы до 3 лет.

      Накануне мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что говорится про 50-летнего мужчину, который ранее посещал Швейцарию.

      Сейчас пациент находится дома, на самоизоляции и получает лечение под наблюдением врачей.

      Сколько подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине?
      По состоянию на 20 марта в Украине подтвердили 26 случаев заболевания коронавирусом, 3 из них – летальные.

      Наибольшее количество больных в Черновицкой области – 15 больных, в Житомирской области – 2, в Киевской области – 2, в Днепропетровской области – 2, в Донецкой области – 1, в Ивано-Франковской области – 1 и в городе Киев – 3.

      карантин коронавірус штрафи україна
      Ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Швейцария Виталий Кличко Министерство здравоохранения Украины Криминальные новости Прокуратура Киева Новости Киева
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