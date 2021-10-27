В полиции предварительно подтвердили, что в автомобиле Infinity находились несовершеннолетние. Это водитель, пассажир и пассажирка.
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Новые детали ДТП
По данным полиции, автомобиль, который и вызвал аварию, "пролетел" на красный свет. Он двигался со скоростью более 100 километров в час.
Хотя сначала была информация о четырех пострадавших, теперь в полиции говорят, что всего в больницу доставили трех человек – водителя и двух пассажиров Infinity.
Между тем местный информационный паблик "ХХ" сообщил, что погиб второй участник автопроисшествия - пассажир авто, спровоцировавшего аварию.
Заместитель начальника главного управления полиции Харьковщины Сергей Чиж рассказал Суспильному, что полиция владеет информацией о том, что у Infinity были несовершеннолетние. Впрочем, был ли несовершеннолетний за рулем – устанавливается.
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Вероятный виновник аварии
По данным телеграмм-канала "Типичная Украина", за рулем Infinity мог находиться 16-летний Николай – местный мажор. Он находится в стабильном состоянии.
Паблик также отмечает, что авто родители купили ему буквально на днях. В своем инстаграмме парень часто хвастался своим отношением к инспекторам патрульной полиции – на видео парень материл патрульных.
Также по данным местного паблика "Харьков Live", родители юного мажора якобы сразу после страшного ДТП сообщили в полицию об "угоне" автомобиля.
Вероятный виновник смертельного ДТП / Фото "Харьков 1654"
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- После сильного столкновения последний автомобиль вылетел на обочину и столкнулся со столбом. Водитель авто погиб на месте.
- Предварительно, полиция открыла дело по факту нарушения правил дорожного движения, провлекшее ДТП. По квалификации этой статьи, в случае нескольких жертв виновнику грозит от 5 до 10 лет за решеткой.