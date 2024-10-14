Об этом говорится на сайте системы ProZorro.Продажи. Это были последние выставленные на торги люксовые часы из коллекции коллаборациониста.

К теме ГБР выявило новое имущество родственников Медведчука и Козака, которое те пытались скрыть

Что известно об аукционе с люксовыми часами Медведчука

Аукцион, на котором удалось выторговать часы Медведчука, состоялся 14 октября. На этот раз продавали не реализованные ранее часы Dolce & Gabbana №7/10. Среди особенностей лота – корпус из желтого металла с узорами и декорированный ремешок.

Определенное законом основание передачи актива для реализации: постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 12.07.2022 г. № 757/16828/22-к,

– говорится в системе.

В описании лота указано, что часы имеют следы ношения. В частности, на них зафиксировано потертость ремешка и царапины на корпусе.

Часы Медведчука от Dolce & Gabbana продали на аукционе / Фото с сайта ProZorro.Продажи

Стартовая цена часов составляла 461,2 тысячи гривен. Аукцион прошел со снижением цены.

Стоит отметить, что на предыдущем аукционе, состоявшемся 25 сентября, было продано еще 11 часов Виктора Медведчука. Тогда торги проходили с повышением цены за лоты. Мероприятие принесло государству почти 3,3 миллиона гривен.