Свое мнение Осмаев опубликовал в заметке в фейсбуке. Глава миротворческого батальона имени Джохара Дудаева подчеркнул, что достойные чеченцы защищали и будут защищать Украину от российской агрессии.
Смотрите также Вести Кремля: Путин любит Кадырова из-за слова-паразита главы Чечни
Никакие орды орков не поставят нас на колени
Никакие орды орков и их рабов – предателей чеченского народа, нас не ставят на колени! Концерт у Кобзона они будут иметь, а не Украину,
– написал Осмаев.
Отметим, что возмутительное заявление Рамзан Кадыров сделал 26 декабря во время пресс-конференции в Грозном. Глава Чечни сказал, что "Украину следует присоединить к России, если Зеленский продолжит антикремлевскую политику".
Кадыров сам готов "решать украинский вопрос"
Более того, Кадыров заверил, что и сам "готов решать украинский вопрос". Однако пока его якобы об этом не просили.
Больше здесь Кадыров дерзко заявил, что присоединил бы Украину к России или Чечню к Украине
Что известно об Адаме Осмаеве:
- Осмаев – майор Вооруженных сил Республики Ичкерия.
- Был обвинен в покушении на президента России Владимира Путина.
- Осмаев воевал на Востоке Украины, с 2015 года он возглавлял международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева.
- Также чеченский военный был мужем легендарной волонтерки Амины Окуевой.
- В 2021 году он получил украинское гражданство.
О Рамзане Кадырове смотрите в программе "Диктаторы":
Текст публикации Адама Осмаева:
Достойные чеченцы защищали и будут защищать Украину от российской агрессии! Никакие орды орков и их рабов – предателей чеченского народа, нас не ставят на колени! Концерт у Кобзона они будут иметь, а не Украину.