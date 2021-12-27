Свое мнение Осмаев опубликовал в заметке в фейсбуке. Глава миротворческого батальона имени Джохара Дудаева подчеркнул, что достойные чеченцы защищали и будут защищать Украину от российской агрессии.

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Никакие орды орков не поставят нас на колени

Никакие орды орков и их рабов – предателей чеченского народа, нас не ставят на колени! Концерт у Кобзона они будут иметь, а не Украину,

– написал Осмаев.

Отметим, что возмутительное заявление Рамзан Кадыров сделал 26 декабря во время пресс-конференции в Грозном. Глава Чечни сказал, что "Украину следует присоединить к России, если Зеленский продолжит антикремлевскую политику".

Кадыров сам готов "решать украинский вопрос"

Более того, Кадыров заверил, что и сам "готов решать украинский вопрос". Однако пока его якобы об этом не просили.

Больше здесь Кадыров дерзко заявил, что присоединил бы Украину к России или Чечню к Украине

Что известно об Адаме Осмаеве:

Осмаев – майор Вооруженных сил Республики Ичкерия.

Был обвинен в покушении на президента России Владимира Путина.

Осмаев воевал на Востоке Украины, с 2015 года он возглавлял международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева.

Также чеченский военный был мужем легендарной волонтерки Амины Окуевой.

В 2021 году он получил украинское гражданство.

О Рамзане Кадырове смотрите в программе "Диктаторы":

Текст публикации Адама Осмаева:

Достойные чеченцы защищали и будут защищать Украину от российской агрессии! Никакие орды орков и их рабов – предателей чеченского народа, нас не ставят на колени! Концерт у Кобзона они будут иметь, а не Украину.