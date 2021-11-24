Казалось бы, что интересного в этих учениях?

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А интересное то, что согласно сценарию учений, подчинённые Рамзану Кадырову силовики должны взять в кольцо Чечню, по границе региона.

По периметру границ Чечни будут размещены дозорные посты и КПП.

На фоне не прекращающихся территориальных споров Чечни с соседями, в частности Ингушетией, а так же предложением чеченского парламента о внесении изменений в статью 4 федерального закона "О СМИ", предусматривающие запрет на публичное упоминание национальной и религиозной принадлежности преступников, данные учения по взятию под контроль границ региона выглядят крайне недвусмысленно.

На самом деле, всегда думал, что начнётся всё [распад России – ред.] с Татарстана, но события последней пары лет говорят о том, что искрой всё же станет именно Кавказ.