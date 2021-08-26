Большая часть украинских трудовых мигрантов описывает работу за рубежом похожими фразами: тяжелый труд, отсутствие социальных гарантий и слабая охрана труда.

Эксперты говорят, что оставляет желать лучшего и личная безопасность работников в других странах, ведь достаточно вспомнить последние этнические конфликты в европейских столицах.

Посмотрите на трудовых мигрантов из арабских стран, из африканских стран – они очень быстро создают радикальные ячейки – языковые, культурные, религиозные. Они подстраивают общество, куда приезжают, под свои культурные и языковые потребности,

– сказал Олег Пендзин-член Экономического дискуссионного клуба.

Хотя в Украине таких проблем пока нет, существует другая угроза для трудовых мигрантов, говорят специалисты. Речь идет о вероятности попасть в трудовое рабство.

"Большинство работников работают без надлежащего оформления. То есть без надлежащей защиты, без соответствующего страхования рисков, связанных с трудовой деятельностью. И государства не защищают их никоим образом, потому что они нелегальные работники", – пояснил Олег Пендзин.