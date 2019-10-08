Чего ожидать от курса гривны: риски и прогнозы

В течение последних четырех лет в Украине наблюдалась определенная сезонность колебания курса гривны: она начинала дешеветь в течение осени и в начале зимы, а потом улучшала свои позиции. Однако в 2019 году, по крайней мере по состоянию на конец сентября, эта сезонность была немного прервана.

Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал Александр Паращий, руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concord Capital.

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Он пояснил: это произошло из-за того, что в Украину вкладывают много иностранного спекулятивного капитала. То есть иностранцы вложили четыре миллиарда долларов в ценные бумаги государства и это способствовало тому, что курс гривны усиливался.

Но риск заключается в том, что как эти миллиарды пришли в Украину, так они могут и уйти. Механизма, как остановить этот отток, нет,

– подчеркнул он.

И добавил, что при этом осенью соотношение между экспортом и импортом в Украине традиционно ухудшается. Больше завозится иностранных товаров, соответственно вывозится валюта через торговлю. Скорее всего, это будет давить на гривну и она будет слабеть, если только не будет притока спекулятивного капитала.



Александр Паращий

"Но стоит понимать, что капитал этот очень мобильный. Именно поэтому очень трудно спрогнозировать курс доллара, например, на конец года. Ведь никто не понимает, что в голове у этих спекулянтов. Они уже закупили немало украинских ценных бумаг", – отметил Паращий.

По словам эксперта, чем больше они это делают, тем больше растет для них ставка на Украину, гривню и тому подобное. Если они понимают, что ставка растет, то есть любое колебание курса будет для них более болезненным.

Соответственно они более пристально будут следить за новостями в стране и более нервно реагировать, если что-то будет не так. Например, то, что Украине в течение сентября не удалось договориться с МВФ, эти спекулянты восприняли несколько настороженно,

– отметил Паращий.

Поэтому они стали больше следить за новостями вокруг "ПриватБанка" и независимости Нацбанка. Ведь понимают, что это те параметры, на которые обращает внимание Международный валютный фонд. И пока Украина не будет иметь соглашения с МФВ, эта нервозность будет оставаться, а курс не будет поддаваться прогнозированию, считает эксперт.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала