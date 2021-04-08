В Чехии мужчина сдал в полицию танк и артиллерийскую установку
В Чехии объявили оружейную амнистию. Она нужна для того, чтобы любой мог отдать государству оружие, и не объяснять при этом, откуда его взял.
Источник:Ceske Noviny
Один из жителей городка Градец-Карлове воспользовался случаем – и сдал в полицию танк и самоходную артиллерийскую установку. Правда, правоохранители их не приняли.
Советуем посмотреть Японцы присылали США воздушные шары со взрывчаткой: уникальная, но провальная программа "Фу-Го"
Оружейная амнистия
Власти Чехии в январе 2021 объявили так называемую оружейную амнистию (к слову, уже не впервые). В определенный промежуток времени (пока что до июля) граждане могут сдать правоохранителям оружие, которое держали незаконно.
- И, что важно, объяснять происхождение оружия или остерегаться наказания в таких случаях не следует.
Танк и САУ
Житель города Градец-Кралове воспользовался предложением власти и передал полиции танк Т-34-85 и самоходную артиллерийскую установку SD-100. Но полиция не захотела их принимать – и не потому, что танк оказался розовым.
- Дело в том, что этот человек обладал танком и САУ вполне законно еще с 1990-х, и имел на них необходимые документы.
Почему же тогда он пошел в полицию? Потому как вдруг усомнился, что имеет право держать такое оружие по новым требованиям законодательства.
Когда мы снимали видео об амнистии оружия, в котором для убедительности сняли танк, то даже не подозревали, что такое преувеличение аж настолько вдохновит общественность,
– написала полиция Чехии в твиттере.
Тем временем в Украине В Днепре полиция переплавила 1,5 тонны оружия: видео
Поделиться новостью