В Чехии объявили оружейную амнистию. Она нужна для того, чтобы любой мог отдать государству оружие, и не объяснять при этом, откуда его взял.

Один из жителей городка Градец-Карлове воспользовался случаем – и сдал в полицию танк и самоходную артиллерийскую установку. Правда, правоохранители их не приняли.

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Оружейная амнистия

Власти Чехии в январе 2021 объявили так называемую оружейную амнистию (к слову, уже не впервые). В определенный промежуток времени (пока что до июля) граждане могут сдать правоохранителям оружие, которое держали незаконно.

И, что важно, объяснять происхождение оружия или остерегаться наказания в таких случаях не следует.

Танк и САУ

Житель города Градец-Кралове воспользовался предложением власти и передал полиции танк Т-34-85 и самоходную артиллерийскую установку SD-100. Но полиция не захотела их принимать – и не потому, что танк оказался розовым.

Дело в том, что этот человек обладал танком и САУ вполне законно еще с 1990-х, и имел на них необходимые документы.

Почему же тогда он пошел в полицию? Потому как вдруг усомнился, что имеет право держать такое оружие по новым требованиям законодательства.

Полиция технику осмотрела, обнаружила, что стрелять она не может, но все же классифицировала как опасную. Классифицировала – и вернула мужчине назад. Нету, мол, оснований забирать.

Когда мы снимали видео об амнистии оружия, в котором мы использовали преувеличение в виде сданного танка, мы понятия не имели, что это вдохновило общественность. Еще одна из представленных «бус» - САУ СД-100 и Танк Т 34/85. #policiepp pic.twitter.com/5qjbFRD4FH - Полиция Чехии (@PolicieCZ) 7 апреля 2021 г.

Когда мы снимали видео об амнистии оружия, в котором для убедительности сняли танк, то даже не подозревали, что такое преувеличение аж настолько вдохновит общественность,

– написала полиция Чехии в твиттере.