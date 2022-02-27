Как сообщили в Минобороны Чехии, решение о передаче помощи Украине правительство Чехии приняло утром 27 февраля.

Важно Как перевести ковидную тысячу на армию

Уже вскоре наши ВСУ должны получить:

пулеметы,

автоматы,

снайперские

винтовки,

пистолеты,

боеприпасы.

Сегодня утром правительство Чехии одобрило дальнейшую военную помощь Украине, которая находится под ударом России. Наша помощь и поддержка продолжается,

– говорится в сообщении.

Заметим, что Бельгия поставит Украине 2000 пулеметов и 3800 тонн топлива для поддержки армии. До сих пор страна соглашалась отправить военную технику украинцам, но без боевого оружия.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.

Пулеметы, автоматы, снайперские винтовки, пистолеты и боеприпасы на сумму

Сегодня утром правительство Чехии одобрило дальнейшую военную помощь Украине, которая находится под ударом России.

Наша помощь и поддержка продолжается.