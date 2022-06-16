Правительство Чехии 15 июня обсудило дальнейшую помощь Украине, но из-за секретности премьер-министр Петр Фиала не раскрыл детали запланированной поддержки. По его словам, чешская помощь Украине непрерывна.

Читайте также Чтобы российские танки никогда не зашли в Прагу, надо выгнать их из Украины, – Зеленский к чехам

Сегодня мы обсуждали дальнейшую поддержку в конфиденциальном режиме, поэтому я остался бы при этом,

– сказал премьер-министр Чехии.

Что касается безопасности поставок, то, по его словам, необходимо не публиковать ключевую информацию слишком рано и проявлять необходимую осторожность.

Что войдет в новую партию помощи

Перед заседанием Кабмина министр обороны Яна Чернохова заявила, что Чехия и дальше будет помогать Украине. По ее словам, было принято решение о поставке противохимических средств, а также готовится еще одна партия боеприпасов. Позже она сообщила чешскому телевидению, что эта военная помощь стоила чуть более восьми миллионов крон.

Также 15 июня Президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту Чехии. После речи Чернохова заявила, что Фиал пообещал дальнейшую помощь.

"Я считаю, что это наша обязанность, потому что если мы не будем учиться на своей истории, мы можем ее повторить, это очень четко сказал Владимир Зеленский. Война в Украине переходит в фазу замороженного конфликта. Это то, из-за чего Владимир Путин хочет, чтобы мы восприняли», – сказала она.

Как Чехия помогает Украине

Чехия была одной из первых стран, которая предоставила Украине конкретную военную помощь из-за полномасштабного вторжения России в страну.

Согласно предварительному заявлению Черноховой, чешское правительство предоставило Украине военных материалов на сумму свыше 3,5 миллиарда крон (147,5 миллиона долларов) до конца мая, а дальше должны быть поставки на сумму от 600 до 700 миллионов крон (до 29,5 миллиона долларов) ).

Известно, что Чехия поставляла в Украину стрелковое оружие, ракеты, медицинское оборудование, артиллерийские боеприпасы и тяжелое вооружение.

Кроме того, чешское государство и неправительственные организации отправляют в Украину гуманитарную помощь, в основном медицинские товары, продовольствие, а также два временных моста.

К теме – Владимир Зеленский пообщался с Джо Байденом о новой военной помощи: смотрите видео