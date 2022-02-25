Ответ на вторжение

Поэтому с 25 февраля 2022 года Чехия останавливает выдачу удостоверения на жительство для россиян. Об этом сообщил премьер-министр страны Петр Фиала.

К слову Чехия приостановила выдачу виз россиянам

Такой ответ россияне получили от Чехии на циничное военное вторжение Путина в Украину. Теперь граждане РФ пока не смогут получить ни визы, ни временный вид на жительство в Чехии.

Чехия приостанавливает выдачу гражданам РФ виз и разрешений на временное жительство. Исключения сделали только для случаев, когда визы (и вид на жительство) нужны по гуманитарным соображениям,

– отметил он.

Накануне Чехия также отозвала послов из России и Беларуси.