В украинский город прибыли заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек, заместитель посла Чехии в Украине Иржи Преклик и генеральный консул Чехии во Львове Давид Нови.

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Чехия переносит дипломатические учреждения в Ужгород

Чешские дипломаты в рамках этого визита встретились с главой Закарпатского областного совета Владимиром Чубирко. Главная цель визита – обсуждение вопроса:

постоянного расположения в Ужгороде Генерального консульства Чешской Республики,

временного расположения в областном центре Закарпатья посольства Чехии.

Чубирко сообщил, что они осмотрели одно из зданий, которое можно будет временно использовать для дипломатических учреждений для партнеров из Чехии. Кроме того, стороны обсудили детали и особенности дипломатической миссии Чехии в Украине в условиях военного положения.

Дипломаты из Чехии также договорились о предоставлении дальнейшей гуманитарной помощи Украине во время встречи с главой областного совета. Партнеры из европейской страны посетили пункты проживания и питания временно перемещенных украинцев в Ужгороде.

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