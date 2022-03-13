Об этом в субботу, 12 марта, сообщила пресс-секретарь чешской спасательной службы Павла Якубкова.
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Мы стараемся находить всем жилье, но скоро сможем предлагать только минимальные условия с минимальными удобствами,
– сказала пресс-секретарь.
По ее словам, еще есть спортзалы и складские помещения, которые трудно назвать комфортными жилищными условиями, но когда иссякнут и эти возможности, придется устанавливать палаточные городки.
Дома для размещения людей
Чехия просит предоставить ей через механизм ЕС модульные дома для размещения людей. В стране есть уже 7 таких комплектов, в каждом можно будет разместить 150 человек. Надеется получить еще 25 для 2 000 человек.
Мы стараемся помогать украинцам, чем можем, но наша способность принимать людей фактически иссякла, мы больше не можем быть страной назначения. И просим, чтобы беженцев принимали также в других странах,
– указала Павла Якубкова.
Она добавила, за время полномасштабной войны из Украины в Чехию приехали 102 тысячи людей и правительство предполагает, что в ближайшее время приедут еще столько же. Из них:
- 30% осели в Праге;
- 12% – в Южной Моравии;
- около 10% – в Центральной Богемии.
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