А у нас… истерические женщины, учителя, священники-вероотступники, отбросы и аутсайдеры отовсюду стали главной поддержкой режима… Густой соус по идеологии, приправленный развратом, жадностью, садизмом и неизмеримой жаждой власти… А тех, кто полностью не принимает нового учения, ждет потеря".

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Продолжители дела Гитлера

Это написал Фридрих Рек-Маллечевен. Так он обрисовал нацистский режим. И эта характеристика полностью совпадает с тем мракобесием, которое сейчас происходит в России. Стране, породившей новый бесчеловечный – рашистский – режим.

"Истерические женщины" – это хабалки Скабеева и Симоньян; "учителя" – те, кто выстраивает детей буквой z и вычеркивает из учебников истории упоминание о Киевской Руси; "священники-вероотступники" – это Гундяев и клика, которые пропагандируют неканоническую концепцию "русского мира" и лгут на весь мир, заявляя с амвона "мы ни с кем не хотим воевать, Россия никогда ни на кого не нападала".

"Отбросы и аутсайдеры" – все эти рогозины, матвиенки, кириенки и другие лавровы, которые видят свое спасение в поддержке режима Путина, каждый день доказывая свою верность ему, распространяя и пытаясь убедить других в его причудливых фантазиях.

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Голос правды, ставший пророческим

Рек-Маллечевен, журналист и театральный критик не пережил Вторую мировую войну. Во времена Третьего рейха власти запрещали публикацию многих его произведений, а гестапо проявляло постоянный интерес к писателю. Его арестовали в 1944 году, а 9 января 1945 перевели в концентрационный лагерь Дахау.

Там Рек-Маллечевен заболел тифом и умер 16 февраля. Уже после войны был найден его дневник Diary of a Man in Despair ("Дневник человека в отчаянии"), который он вел с 1936 года. Последняя запись в нем датирована 14 октября 1944 года. Именно из этой книги вышеприведенная цитата.

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