В Челябинске сожгли автомобиль предполагаемого сотрудника ФСБ: "Свобода России" раскрыла подробности

О завершении операции сообщил Легион "Свобода России".

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Что известно о владельце сгоревшего автомобиля?

По утверждению Легиона, внедорожник Tank 300 с символикой Z принадлежал жителю Челябинска, который якобы служит в пограничных войсках ФСБ России.

В подполье рассказали, что мужчина родился в Челябинске, а в 2003 году имел проблемы с законом из-за ограбления несовершеннолетнего. Впоследствии он работал в мебельной отрасли и открыл собственный бизнес.

Представители движения утверждают, что позже мужчина благодаря личным связям попал на службу в пограничные войска ФСБ.

По данным Легиона, его деятельность якобы заключалась в поиске через интернет несовершеннолетних, которых впоследствии могли обвинить в связях с Легионом "Свобода России" и российским подпольем.

В движении считают, что таким образом российские спецслужбы могли фабриковать дела против людей, которые на самом деле не имели отношения к антикремлевским формированиям.

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Официального подтверждения этих обвинений пока нет.

Как подполье установило личность предполагаемого сотрудника ФСБ?

В Легионе заявили, что участники Сопротивления в течение определенного времени собирали информацию о мужчине, его деятельности, прикрытии и связях.

По утверждению подполья, он пытался скрывать свою работу на российские спецслужбы и регулярно менял автомобили, которыми пользовался.

В частности, речь идет о внедорожнике Tank 300 и автомобилях других марок. В движении утверждают, что это должно было затруднить установление его местонахождения и связи со спецслужбами.

Представители Легиона назвали операцию многоэтапной и подчеркнули, что работа против предполагаемого действующего сотрудника ФСБ сопровождалась значительными рисками.



Как проходила операция: смотрите видео

Как уничтожили автомобиль в Челябинске?

По сообщению Легиона, после установления личности владельца участники подполья подожгли его Tank 300 возле дома в Челябинске.

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В движении заявили, что автомобиль якобы был загружен легковоспламеняющимися материалами. По версии подполья, их могли использовать для подброска людям, которых российские спецслужбы планировали обвинить в терроризме.

Представители Легиона утверждают, что именно эти вещества усилили пожар. В результате возгорания от внедорожника остался практически только металлический каркас.

Ранее местные российские СМИ сообщали о пожаре автомобиля на улице Генерала Мартынова, однако не называли его владельца и не уточняли причины возгорания.

В Легионе "Свобода России"" заявили, что уничтожение автомобиля стало результатом операции их подполья.

В то же время официального подтверждения обстоятельств поджога, службы владельца машины в ФСБ и обвинений в отношении его деятельности пока нет.

Ранее Легион "Свобода России" рассказывал об атаке на железнодорожные пути снабжения ракет в к аэродрому "Энгельс". По сообщению подполья, операция была направлена на срыв логистики, которую российские войска используют для обеспечения ракетных ударов по Украине.