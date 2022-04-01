Напомню, что пару дней назад в Белгороде также неожиданно взорвались военные склады.

Неужели снова "человеческий фактор" После склада боеприпасов в Белгороде вспыхнула нефтебаза

А кто же это сделал?

И не надо рассказывать, что это произошло в результате какого-то авиаудара ВС Украины. Это ложь!

Руководство России давно заявило, что вся артиллерия и авиация Украины уже уничтожена.

Россия еще несколько недель назад радостно отчиталась об уничтожении украинской авиации / Скриншот

Курение – это вред, а курение в запрещённых местах опасно для жизни.

#Save Ukraine – смотрите обращение Президента Зеленского: