Владимир Зеленский подчеркнул, что России нужно думать быстрее. Об этом президент заявил во время общения с журналистами в Буче, сообщает 24 канал.

Заметьте Надо показать миру, что происходило здесь, – президент Зеленский приехал в Бучу

Теперь говорить будет тяжело

Президент отметил, что после освобождения украинских городов от российских оккупантов мы видим их зверства. Поэтому теперь будет сложно вести переговоры с Россией после увиденного.

Чем дольше Россия будет задерживать встречи переговорных групп, тем хуже для них, и в принципе для этой ситуации, этой войны. С каждым днем, когда заходят наши войска и деоккупируют те или иные территории, вы видите, что происходит. Очень сложно разговаривать, когда ты видишь, что они здесь натворили,

– заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что на деоккупированных территориях находят убитых людей в бочках и подвалах. Они задушены и замучены.

"Я считаю, что если им (России – 24 канал) еще есть чем думать, то нужно думать быстрее", – подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский приехал в Бучу: смотрите видео