Любите ли вы редис? Скромный, простенький редис остается в числе продуктов, питательную ценность которых недооценивают.

Корнеплоды редиса содержат: витамины В1, В2, В5, В6, В9, РР, а также необходимые организму человека минеральные вещества: калий, кальций, магний, железо, фосфор, природную клетчатку, фитонциды.

Интересно Как питаться на отдыхе: важные пункты, которые пригодятся каждому

Чуть горьковатый, острый вкус обеспечивает редису горчичное масло, содержащееся в продукте, оно имеет свойство возбуждать аппетит.

При покупке проверяйте редис на ощупь:

он должен быть абсолютно твердым, в противном случае вы рискуете купить полупустые, волокнистые экземпляры;

кожура должна быть гладкой и чистой, без черных точек.

Сочный, хрустящий редис с легким горчичным вкусом – прекрасное дополнение к любому салату. Чтобы повысить его хрустящие свойства, подержите пару часов в воде с кубиками льда.

Редис – полезный продукт, который нужно правильно выбрать / Фото Pixabay

Читайте Чем полезен чай и как его правильно пить

Заодно избавитесь избытка нитратов, которыми "грешат" ранние парниковые овощи.

Еще важно:

редис противопоказан при гиперфункции щитовидной железы, подагре, гастрите и язве в стадии обострения.