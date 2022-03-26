В этом случае будет идти речь не только об Украине.

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Отказ РФ от углеводородов, закрытие рынков РФ для мировых компаний, визовые ограничения для граждан РФ, замещение российского зерна, полный запрет российского лоббизма и медиа в Европе – это вопрос времени. Чем позже это будет сделано, тем вероятнее мировая война. Не только в Украине,

– заявил Подоляк.

Добавим, что Еврокомиссия получит возможность проводить совместные закупки газа и энергии. Поэтому теперь России будет значительно труднее влиять на отдельные страны ЕС. Поэтому может полностью прекратиться российская провокация внутренних конфликтов в ЕС.

Ранее депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс заявлял, что газовая и нефтяная зависимость для Европы была создана очень мудрым и хитрым планом, чтобы вообще поставить весь Запад на колени, увеличивая постановка, манипулируя ценами и создав имидж, что это всего лишь бизнес.

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