Сегодня я сел в такси и в очередной раз увидел заглушку. Чтобы не пристегиваться. В такие моменты у меня просто нет цензурных слов.

Подбитый танк среди недоубранной кукурузы

Я разбился на машине. Был снег и я улетел с трассы на 185м километре трассы Борисполь – Днепропетровск. 68 метров мы кувыркались. Машина дважды перевернулась через крышу. Передняя стойка отлетела на 15 метров. Все стекла разбились и машина стояла и дымилась как подбитый танк среди недоубранной кукурузы.

Актуально Под Киевом внедорожник иностранного дипломата спровоцировал серьезную аварию

13 октября 2002 года. Второй день рождения.

Я был за рулем. Кроме меня в машине было 3 человека. И только потому, что все, даже на заднем сидении, были пристегнуты, мы выжили.

Никто даже не пострадал. Да, это было чудо. Но без ремней оно бы точно не случилось.

Заглушка в такси

Сегодня я сел в такси и в очередной раз увидел заглушку. Чтобы не пристегиваться. В такие моменты у меня просто нет цензурных слов.

Какой уровень идиотизма и критинизма.

Если вы так не хотите жить, плиз, решите этот вопрос как-то иначе, но пожалуйста, не подвергайте риску других!