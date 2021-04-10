Как понять, что таксист хочет вашей смерти
Сегодня я сел в такси и в очередной раз увидел заглушку. Чтобы не пристегиваться. В такие моменты у меня просто нет цензурных слов.
Источник:фейсбук Андрея Федорива
Подбитый танк среди недоубранной кукурузы
Я разбился на машине. Был снег и я улетел с трассы на 185м километре трассы Борисполь – Днепропетровск. 68 метров мы кувыркались. Машина дважды перевернулась через крышу. Передняя стойка отлетела на 15 метров. Все стекла разбились и машина стояла и дымилась как подбитый танк среди недоубранной кукурузы.
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13 октября 2002 года. Второй день рождения.
Я был за рулем. Кроме меня в машине было 3 человека. И только потому, что все, даже на заднем сидении, были пристегнуты, мы выжили.
Никто даже не пострадал. Да, это было чудо. Но без ремней оно бы точно не случилось.
Заглушка в такси
Сегодня я сел в такси и в очередной раз увидел заглушку. Чтобы не пристегиваться. В такие моменты у меня просто нет цензурных слов.
Какой уровень идиотизма и критинизма.
Если вы так не хотите жить, плиз, решите этот вопрос как-то иначе, но пожалуйста, не подвергайте риску других!
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